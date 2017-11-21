Ще одну постраждалу внаслідок ДТП в Харкові виписали з лікарні

“Сьогодні Оксана виписується з лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Дівчині поки не можна вставати, процес реабілітації ще не завершено. Але постійного спостереження лікарів Оксана більше не потребує”, — йдеться у дописі міського голови Харкова.

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Нагадаємо, жертвами ДТП стали чоловік та сестра Оксани. Чоловік загинув на місці пригоди, сестра померла після тижня у лікарні.

Як повідомляв УНН, двоє підозрюваних у цій справі, Генадій Дронов та Олена Зайцева, наразі перебувають під вартою.

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