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Ще одну постраждалу внаслідок ДТП в Харкові виписали з лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Постраждалу у резонансному ДТП в Харкові, яка втратила внаслідок трагедії сестру та чоловіка, Оксану Євтєєву виписали з лікарні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Харкова Генадій Кернес, передає УНН.

“Сьогодні Оксана виписується з лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Дівчині поки не можна вставати, процес реабілітації ще не завершено. Але постійного спостереження лікарів Оксана більше не потребує”, — йдеться у дописі міського голови Харкова.

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Нагадаємо, жертвами ДТП стали чоловік та сестра Оксани. Чоловік загинув на місці пригоди, сестра померла після тижня у лікарні.

Як повідомляв УНН, двоє підозрюваних у цій справі, Генадій Дронов та Олена Зайцева, наразі перебувають під вартою.

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Українські Національні Новини

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