Батьки постраждалої у ДТП в Харкові про стан доньки: "Вона наново вчиться всьому"

Внаслідок ДТП Ксенія отримала множинні травми: важка черепно-мозкова травма, численні переломи, розрив внутрішніх органів. Попереду — довгий час реабілітації.

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“У грудні приблизно буде операція — у Оксаночки важка травма таза. Навесні пластична операція. Вона наново вчиться всьому. Лікарі кажуть, що їй довгий час не можна буде працювати на комп’ютері. А на повне відновлення піде не менше двох років”, — крізь сльози говорить мати Ксенії Ольга Берченко.

Сім’я Берченко до сих пір не може повірити в те, що трапилося горе — смерть зятя і молодшої дочки. Довгий час батьки не повідомляли Ксенії про смерть чоловіка та сестри.

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“Ми не говорили їй довго ... потім зібрали всіх близьких, подругу її кращу з Києва привезли, Юру (хлопець померлої сестри Діани — ред.). Лікарів попередили, вони знали, що ми їй скажемо, заввідділенням тримав все під особистим контролем, в палату лікарі заходили час від часу — перевіряли її стан. Ми не розповіли Оксаночці подробиць, їй їх знати на даний момент ні до чого”, — розповідає батько Ксенії Ігор Берченко.

Весь час з моменту ДТП сім’я Берченко, буквально, живе в лікарні. Додому батьки навідуються тільки щоб скупатися, переодягнутися і приготувати для тепер уже єдиної дочки дієтичну їжу. Мати приходить до Ксюші з ранку, батько — ввечері, ночує з дочкою.

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“Оксаночка досі твердить: „Як я буду без Сашеньки? Як я буду без Діаночки своїх?“. Розумієте, вони з Сашенькою дихали один одним, а з Діаночки були не тільки рідними сестрами, а й кращими подружками. Діаночку і Саша сестричкою називав. Оксані емоції заважають висловити лікарняні стіни, тут вона поки стримується. Але ночами лежить, втупившись у стелю ... дивлюся: сльоза покотилась — друга, зітхає”, — продовжує Ігор Берченко.

Тим часом, в четвер минулого тижня на місці аварії пройшов слідчий експеримент за участю ключових свідків і Геннадія Дронова. Такий же точно, тільки два тижні тому, слідство проводило і за участю Олени Зайцевої. Результати і подробиці експериментів правоохоронці не оприлюднюють.