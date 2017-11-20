Батьки постраждалої у ДТП в Харкові про стан доньки: "Вона наново вчиться всьому"
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. У лікарні швидкої невідкладної допомоги Ксенія Євтєєва лежить після страшного ДТП вже більше місяця. За цей час без неї поховали її чоловіка і рідну молодшу сестру. Самій же Ксенії батьки весь час говорили, що вона опинилася в лікарні через те, що впала зі сходів, чоловік в закордонному відрядженні, а сестра в гостях у хлопця в Дніпрі. Але півтора тижні тому дівчині сказали правду. Кореспонденту УНН вдалося поспілкуватися з батьками 27-річної Ксенії.
Внаслідок ДТП Ксенія отримала множинні травми: важка черепно-мозкова травма, численні переломи, розрив внутрішніх органів. Попереду — довгий час реабілітації.
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“У грудні приблизно буде операція — у Оксаночки важка травма таза. Навесні пластична операція. Вона наново вчиться всьому. Лікарі кажуть, що їй довгий час не можна буде працювати на комп’ютері. А на повне відновлення піде не менше двох років”, — крізь сльози говорить мати Ксенії Ольга Берченко.
Сім’я Берченко до сих пір не може повірити в те, що трапилося горе — смерть зятя і молодшої дочки. Довгий час батьки не повідомляли Ксенії про смерть чоловіка та сестри.
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“Ми не говорили їй довго ... потім зібрали всіх близьких, подругу її кращу з Києва привезли, Юру (хлопець померлої сестри Діани — ред.). Лікарів попередили, вони знали, що ми їй скажемо, заввідділенням тримав все під особистим контролем, в палату лікарі заходили час від часу — перевіряли її стан. Ми не розповіли Оксаночці подробиць, їй їх знати на даний момент ні до чого”, — розповідає батько Ксенії Ігор Берченко.
Весь час з моменту ДТП сім’я Берченко, буквально, живе в лікарні. Додому батьки навідуються тільки щоб скупатися, переодягнутися і приготувати для тепер уже єдиної дочки дієтичну їжу. Мати приходить до Ксюші з ранку, батько — ввечері, ночує з дочкою.
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“Оксаночка досі твердить: „Як я буду без Сашеньки? Як я буду без Діаночки своїх?“. Розумієте, вони з Сашенькою дихали один одним, а з Діаночки були не тільки рідними сестрами, а й кращими подружками. Діаночку і Саша сестричкою називав. Оксані емоції заважають висловити лікарняні стіни, тут вона поки стримується. Але ночами лежить, втупившись у стелю ... дивлюся: сльоза покотилась — друга, зітхає”, — продовжує Ігор Берченко.
Тим часом, в четвер минулого тижня на місці аварії пройшов слідчий експеримент за участю ключових свідків і Геннадія Дронова. Такий же точно, тільки два тижні тому, слідство проводило і за участю Олени Зайцевої. Результати і подробиці експериментів правоохоронці не оприлюднюють.