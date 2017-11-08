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Прокурори сумніваються у діагнозі Дронова

Прокурори сумніваються у діагнозі Дронова

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прокурори під час судового засідання щодо обрання Г.Дронову запобіжного заходу подали на розгляд висновки судово-медичної експертизи, які ставлять під сумнів інформацію про тяжкий стан підозрюваного, передає УНН.

Результати судово-медичної експертизи підтверджують у Дронова легкі тілесні ушкодження і наразі він не потребує перебування у медзакладах в умовах стаціонару.

“Ми клопочемося перед судом про долучення до матеріалів висновку судово-медичної експертизи, проведеної громадянину Дронову, яка ставить під сумнів деякі документи, які надала сторона захисту”, — заявив під час засідання прокурор.

Прокурор також додав, що підозрюваний був виписаний з лікарні 27 жовтня. Та коли Дронова викликали на допит, він знову розпочав лікування у приватній клініці.

Нагадаємо, судею Київського районного суду м.Харкова прийнято рішення залишити без задоволення клопотання щодо відводу судді Наталі Єфименко від обрання запобіжного заходу другому учаснику смертельного ДТП у Харкові Г.Дронову.

Українські Національні Новини

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