Прокурори сумніваються у діагнозі Дронова
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прокурори під час судового засідання щодо обрання Г.Дронову запобіжного заходу подали на розгляд висновки судово-медичної експертизи, які ставлять під сумнів інформацію про тяжкий стан підозрюваного, передає УНН.
Результати судово-медичної експертизи підтверджують у Дронова легкі тілесні ушкодження і наразі він не потребує перебування у медзакладах в умовах стаціонару.
“Ми клопочемося перед судом про долучення до матеріалів висновку судово-медичної експертизи, проведеної громадянину Дронову, яка ставить під сумнів деякі документи, які надала сторона захисту”, — заявив під час засідання прокурор.
Прокурор також додав, що підозрюваний був виписаний з лікарні 27 жовтня. Та коли Дронова викликали на допит, він знову розпочав лікування у приватній клініці.
Нагадаємо, судею Київського районного суду м.Харкова прийнято рішення залишити без задоволення клопотання щодо відводу судді Наталі Єфименко від обрання запобіжного заходу другому учаснику смертельного ДТП у Харкові Г.Дронову.