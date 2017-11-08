Прокурори сумніваються у діагнозі Дронова

Результати судово-медичної експертизи підтверджують у Дронова легкі тілесні ушкодження і наразі він не потребує перебування у медзакладах в умовах стаціонару.

“Ми клопочемося перед судом про долучення до матеріалів висновку судово-медичної експертизи, проведеної громадянину Дронову, яка ставить під сумнів деякі документи, які надала сторона захисту”, — заявив під час засідання прокурор.

Прокурор також додав, що підозрюваний був виписаний з лікарні 27 жовтня. Та коли Дронова викликали на допит, він знову розпочав лікування у приватній клініці.

Нагадаємо, судею Київського районного суду м.Харкова прийнято рішення залишити без задоволення клопотання щодо відводу судді Наталі Єфименко від обрання запобіжного заходу другому учаснику смертельного ДТП у Харкові Г.Дронову.