Суд у Харкові не задовольнив клопотання захисту Дронова про відвід судді

Суддя, призначена електронною системою автоматичного розподілу для розгляду клопотання щодо відводу слідчої судді Н.Єфименко від обрання Г.Дронову запобіжного заходу, заслухала сторони.

Сторона захисту заявила, що суддя Єфименко вчинила несправедливо, не прийнявши клопотання щодо допиту свідка, пасажира “Volkswagen Touareg”, який міг підтвердити, що Г.Дронов не чинить на нього тиску.

"Прокуратура має право долучати будь-які докази, а сторона захисту цього позбавлена. Ми чітко бачимо порушення принципу рівності сторін", - заявив адвокат Г.Дронова Сергій Перепелиця.

В свою чергу прокурор заявив, що клопотання захисту не є обгрунтованим і рішення, прийняте суддею, було справедливим. Прокурор наполягає, що навіть присутність Г.Дронова у суді може чинити тиск на свідка, тому пасажира "Volkswagen Touareg" допитають в ході досудового розслідування.

С.Перепелиця наголосив на тому, що порушено право сторони захисту на надання доказів.

"Якщо прокуратура має право довести ризики (тиску на свідка - ред.), то захист має право їх спростувати. А нам цього зробити не дали", - зазначив адвокат.

Суддя прийняла рішення залишити клопотання щодо відводу судді не задоволеним.

Нагадаємо, сторона захисту подала клопотання про відвід судді, обгрунтовуючи це її упередженістю.

Як повідомляв УНН, Г.Дронову інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили гибель кількох осіб.