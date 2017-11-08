Захист Дронова подав клопотання про відвід судді
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Суддя Київського районного суду м.Харкова оголосила перерву у судовому засіданні щодо обрання підозрюваному у справі смертельного ДТП Генадію Дронову запобіжного заходу. Причиною стало клопотання захисту Г.Дронова про відвід судді, передає кореспондент УНН.
Слідчі подали клопотання про обрання водію “Volkswagen Touareg” запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Прокуратура обгрунтувала клопотання тим, що Г.Дронов може чинити тиск на свідків, а також має можливість внести заставу у великому розмірі.
Прокурор також клопотав про долучення нових документів до справи, яке було задоволено.
В ході судового засідання Адвокат Г.Дронова Сергій Перепилиця подав клопотання про допит свідка, який мав підтвердити, що підозрюваний не чинить на нього тиску. Прокурор висловився проти допиту. Суддя відхилила клопотання захисту.
Зауважимо, що суд прийняв клопотання сторони захисту про долучення до справи відеоматеріалів, які начебто підтверджують, що Г.Дронов їхав на зелений сигнал світлофору.
Після цього прокуратура подала клопотання про приєднання до справи результатів судово-медичної експертизи, після чого було оголошено перерву для ознайомлення захисту з матеріалами.
Після перерви С.Перепелиця, перш ніж висловитися щодо поданих документів, подав клопотання про відвід судді, обгрунтовуючи це її упередженістю. Він заявив, що суддя відхилює клопотання захисту, приймаючи клопотання прокурора.
У зв'язку з цим було оголошено перерву для реєстрації цього клопотання та обрання шляхом електронної системи розподілу нового судді.
Нагадаємо, Г.Дронову вручили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 КК України.