Защита Дронова подала ходатайство об отводе судьи

Следователи подали ходатайство об избрании водителю “Volkswagen Touareg” меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Прокуратура обосновала ходатайство тем, что Г.Дронов может оказывать давление на свидетелей, а также возможность внести залог в крупном размере.

Прокурор также ходатайствовал о приобщении новых документов к делу, которое было удовлетворено.

В ходе судебного заседания Адвокат Г.Дронова Сергей Перепелица подал ходатайство о допросе свидетеля, который должен был подтвердить, что подозреваемый не оказывает на него давления. Прокурор высказался против допроса. Судья отклонила ходатайство защиты.

Заметим, что суд принял ходатайство стороны защиты о приобщении к делу видеоматериалов, которые якобы подтверждают, что Г.Дронов ехал на зеленый сигнал светофора.

После этого прокуратура подала ходатайство о приобщении к делу результатов судебно-медицинской экспертизы, после чего был объявлен перерыв для ознакомления защиты с материалами.

После перерыва С.Перепилица, прежде чем высказаться относительно представленных документов, подал ходатайство об отводе судьи, обосновывая это ее предвзятым отношением. Он заявил, что судья отклоняет ходатайства защиты, принимая ходатайства прокурора.

В связи с этим был объявлен перерыв для регистрации этого ходатайства и избрание путем электронной системы распределения нового судьи.

Напомним, Г.Дронову вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины.