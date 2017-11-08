Защита Дронова подала ходатайство об отводе судьи
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Судья Киевского районного суда Харькова объявила перерыв в судебном заседании по избранию подозреваемому по делу смертельного ДТП Геннадию Дронову меры пресечения. Причиной стало ходатайство защиты Г.Дронова об отводе судьи, передает корреспондент УНН.
Следователи подали ходатайство об избрании водителю “Volkswagen Touareg” меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Прокуратура обосновала ходатайство тем, что Г.Дронов может оказывать давление на свидетелей, а также возможность внести залог в крупном размере.
Прокурор также ходатайствовал о приобщении новых документов к делу, которое было удовлетворено.
В ходе судебного заседания Адвокат Г.Дронова Сергей Перепелица подал ходатайство о допросе свидетеля, который должен был подтвердить, что подозреваемый не оказывает на него давления. Прокурор высказался против допроса. Судья отклонила ходатайство защиты.
Заметим, что суд принял ходатайство стороны защиты о приобщении к делу видеоматериалов, которые якобы подтверждают, что Г.Дронов ехал на зеленый сигнал светофора.
После этого прокуратура подала ходатайство о приобщении к делу результатов судебно-медицинской экспертизы, после чего был объявлен перерыв для ознакомления защиты с материалами.
После перерыва С.Перепилица, прежде чем высказаться относительно представленных документов, подал ходатайство об отводе судьи, обосновывая это ее предвзятым отношением. Он заявил, что судья отклоняет ходатайства защиты, принимая ходатайства прокурора.
В связи с этим был объявлен перерыв для регистрации этого ходатайства и избрание путем электронной системы распределения нового судьи.
Напомним, Г.Дронову вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины.