Слідчі просять для другого учасника ДТП у Харкові арешт без можливості застави

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Водію Volkswagen Touareg Геннадію Дронову, який є другим учасником ДТП у Харкові, вручили підозру за ч.3 ст. 286 КК України, слідчі клопочуть до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомив під час брифінгу начальник ГУ нацполіції Харківської області Олег Бех, передає УНН.

"Дійсно йому (Геннадію Дронову) було оголошено підозру за ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили гибель кількох осіб). На думку слідчого, згідно із зібраними матеріалами та результатами експертизи, ми вважаємо, що він є і має статус підозрюваного обґрунтовано", - сказав О.Бех.

"Слідчі внесли клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості застави", - додав він.

Згідно ч. 3 ст. 286 КК України правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, водію Volkswagen Touareg, другому учаснику ДТП у Харкові, в результаті якого загинули п’ятеро людей, Генадію Дронову вручили підозру.

Українські Національні Новини

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