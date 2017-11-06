Трагедія у Харкові: другому водію-учаснику ДТП вручили підозру
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Водію “Volkswagen Touareg”, другому учаснику ДТП у Харкові, в результаті якого загинули п’ятеро людей, Генадію Дронову вручили підозру. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердив адвокат Г.Дронова Сергій Перепелиця.
“Так дійсно о 16:00 вручили підозру, мій підопічний в цей момент знаходився в лікарні. Ми не від кого не ховаємось и будемо допомагати слідству. Коли буде суд по обранню запобіжного заходу поки не знаємо”, — повідомив УНН С.Перепелиця.
Нагадаємо, 23 жовтня Г.Дронова взяли під охорону у лікарні.
Як повідомляв УНН, 18 жовтня орієнтовно о 20:45 в Харкові по вулиці Сумська, в результаті зіткнення двох позашляховиків з виїздом на тротуар постраждали 11 осіб — загинуло 5 пішоходів і 6 пішоходів з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікувальні установи. Згодом у лікарні померла ще одна постраждала.