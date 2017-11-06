Трагедия в Харькове: второму водителю-участнику ДТП вручили подозрение

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59544 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127502 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106917 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109488 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107776 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100716 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105530 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102616 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146324 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Трагедия в Харькове: второму водителю-участнику ДТП вручили подозрение

Трагедия в Харькове: второму водителю-участнику ДТП вручили подозрение

Киев  •  УНН

 • 21322 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Водителю “Volkswagen Touareg”, второму участнику ДТП в Харькове ДТП, в результате которого погибли пять человек, Геннадию Дронову вручили подозрение. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердил адвокат Г.Дронова Сергей Перепелица.

“Да, действительно в 16:00 вручили подозрение, мой подопечный в этот момент находился в больнице. Мы не от кого не прячемся и будем помогать следствию. Когда будет суд по избранию меры пресечения пока не знаем”, — сообщил УНН С.Перепелица.

Напомним, 23 октября Г.Дронова взяли под охрану в больнице.

Как сообщал УНН, 18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумская, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек — погибли 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения. Впоследствии в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

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