Трагедия в Харькове: второму водителю-участнику ДТП вручили подозрение

“Да, действительно в 16:00 вручили подозрение, мой подопечный в этот момент находился в больнице. Мы не от кого не прячемся и будем помогать следствию. Когда будет суд по избранию меры пресечения пока не знаем”, — сообщил УНН С.Перепелица.

Напомним, 23 октября Г.Дронова взяли под охрану в больнице.

Как сообщал УНН, 18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумская, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек — погибли 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения. Впоследствии в больнице скончалась еще одна пострадавшая.