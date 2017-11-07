Следователи просят для второго участника ДТП в Харькове арест без возможности залога

"Действительно ему (Геннадию Дронову) было объявлено подозрение по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшие гибель нескольких лиц). По мнению следователя, по собранным материалами и результатами экспертизы, мы считаем, что он есть и имеет статус подозреваемого обоснованно", - сказал О.Бех.

"Следователи внесли ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога", - добавил он.

Согласно ч. 3 ст. 286 УК Украины правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, водителю Volkswagen Touareg, второму участнику ДТП в Харькове, в результате которого погибли пять человек, Геннадию Дронову вручили подозрение.