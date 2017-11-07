Следователи просят для второго участника ДТП в Харькове арест без возможности залога

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 57425 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124917 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106028 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108645 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107164 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100303 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105208 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102514 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Следователи просят для второго участника ДТП в Харькове арест без возможности залога

Следователи просят для второго участника ДТП в Харькове арест без возможности залога

Киев  •  УНН

 • 17833 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, который является вторым участником ДТП в Харькове, вручили подозрение по ч.3 ст. 286 УК Украины, следователи ходатайствуют в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщил во время брифинга начальник ГУ нацполиции Харьковской области Олег Бех, передает УНН.

"Действительно ему (Геннадию Дронову) было объявлено подозрение по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшие гибель нескольких лиц). По мнению следователя, по собранным материалами и результатами экспертизы, мы считаем, что он есть и имеет статус подозреваемого обоснованно", - сказал О.Бех.

"Следователи внесли ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога", - добавил он.

Согласно ч. 3 ст. 286 УК Украины правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, водителю Volkswagen Touareg, второму участнику ДТП в Харькове, в результате которого погибли пять человек, Геннадию Дронову вручили подозрение.

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