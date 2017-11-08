Суд в Харькове не удовлетворил ходатайство защиты Дронова об отводе судьи

Судья, выбранная электронной системой автоматического распределения для рассмотрения ходатайства об отводе следственной судьи Н.Ефименко от избрания Г.Дронову меры пресечения, заслушала стороны.

Сторона защиты заявила, что судья Ефименко поступила несправедливо, не приняв ходатайство о допросе свидетеля, пассажира “Volkswagen Touareg”, который мог подтвердить, что Г.Дронов не оказывает на него давления.

“Прокуратура имеет право привлекать любые доказательства, а сторона защиты этого лишена. Мы четко видим нарушение принципа равенства сторон”, — заявил адвокат Г.Дронова Сергей Перепелица.

В свою очередь прокурор заявил, что ходатайство защиты не является обоснованным и решение, принятое судьей, было справедливым. Прокурор настаивает, что даже присутствие Г.Дронова в суде может оказать давление на свидетеля, поэтому пассажира “Volkswagen Touareg” допросят в ходе досудебного расследования.

С.Перепелица отметил, что нарушено право стороны защиты на предоставление доказательств.

“Если прокуратура имеет право доказать риски (давления на свидетеля — ред.), то защита имеет право их опровергнуть. А нам этого сделать не дали”, — отметил адвокат.

Судья принял решение оставить ходатайство об отводе судьи не удовлетворенным.

Напомним, сторона защиты подала ходатайство об отводе судьи, обосновывая это ее предвзятостью.

Как сообщал УНН, Г.Дронову инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшие гибель нескольких лиц.