Прокуроры сомневаются в диагнозе Дронова

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтверждают у Дронова легкие телесные повреждения и сейчас он не нуждается в пребывании в медучреждениях в условиях стационара.

“Мы хлопочем перед судом о приобщении к материалам заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной гражданину Дронову, которая ставит под сомнение некоторые документы, которые предоставила сторона защиты”, — заявил во время заседания прокурор.

Прокурор также добавил, что подозреваемый был выписан из больницы 27 октября. И когда Дронова вызвали на допрос, он снова начал лечение в частной клинике.

Напомним, судьей Киевского районного суда г.Харькова принято решение оставить без удовлетворения ходатайство об отводе судьи Натальи Ефименко от избрания меры пресечения второму участнику смертельного ДТП в Харькове Г.Дронову.