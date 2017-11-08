Прокуроры сомневаются в диагнозе Дронова
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокуроры во время судебного заседания по избранию Г.Дронову меры пресечения подали на рассмотрение выводы судебно-медицинской экспертизы, которые ставят под сомнение информацию о тяжелом состоянии подозреваемого, передает УНН.
Результаты судебно-медицинской экспертизы подтверждают у Дронова легкие телесные повреждения и сейчас он не нуждается в пребывании в медучреждениях в условиях стационара.
“Мы хлопочем перед судом о приобщении к материалам заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной гражданину Дронову, которая ставит под сомнение некоторые документы, которые предоставила сторона защиты”, — заявил во время заседания прокурор.
Прокурор также добавил, что подозреваемый был выписан из больницы 27 октября. И когда Дронова вызвали на допрос, он снова начал лечение в частной клинике.
Напомним, судьей Киевского районного суда г.Харькова принято решение оставить без удовлетворения ходатайство об отводе судьи Натальи Ефименко от избрания меры пресечения второму участнику смертельного ДТП в Харькове Г.Дронову.