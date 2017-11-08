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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 31026 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 51309 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 59997 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 63885 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 55723 просмотра

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11:14 • 96101 просмотра

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Прокуроры сомневаются в диагнозе Дронова

Прокуроры сомневаются в диагнозе Дронова

Киев  •  УНН

 • 15137 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокуроры во время судебного заседания по избранию Г.Дронову меры пресечения подали на рассмотрение выводы судебно-медицинской экспертизы, которые ставят под сомнение информацию о тяжелом состоянии подозреваемого, передает УНН.

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтверждают у Дронова легкие телесные повреждения и сейчас он не нуждается в пребывании в медучреждениях в условиях стационара.

“Мы хлопочем перед судом о приобщении к материалам заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной гражданину Дронову, которая ставит под сомнение некоторые документы, которые предоставила сторона защиты”, — заявил во время заседания прокурор.

Прокурор также добавил, что подозреваемый был выписан из больницы 27 октября. И когда Дронова вызвали на допрос, он снова начал лечение в частной клинике.

Напомним, судьей Киевского районного суда г.Харькова принято решение оставить без удовлетворения ходатайство об отводе судьи Натальи Ефименко от избрания меры пресечения второму участнику смертельного ДТП в Харькове Г.Дронову.

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