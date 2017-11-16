Кривава ДТП у Харкові: на слідчий експеримент доставили Дронова

За словами кореспондента, Дронова привезли на місце трагічної події для проведення слідчого експерименту.

На місці події перебуває Дронов разом із своїм адвокатом Сергієм Перепелецею, а також присутня захисниця винуватиці ДТП Олени Зайцевої Юлія Козир.

Сама Зайцева не явилася на проведення слідчого експерименту.

Подібна слідча дія проводиться вже втретє, але наразі результати залишаються невідомими.

Як повідомляв УНН, Апеляційний суд Харківської області не задовольнив скаргу учасника смертельної ДТП на Сумській Геннадія Дронова щодо рішення тримати його під вартою.