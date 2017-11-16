Кровавое ДТП в Харькове: на следственный эксперимент доставили Дронова

По словам корреспондента, Дронова привезли на место трагического происшествия для проведения следственного эксперимента.

На месте происшествия находится Дронов вместе со своим адвокатом Сергеем Перепелицей, а также присутствует защитница виновницы ДТП Елены Зайцевой Юлия Козырь.

Сама Зайцева не явилась на проведение следственного эксперимента.

Подобное следственное действие проводится уже в третий раз, но пока результаты остаются неизвестными.

Как сообщал УНН, Апелляционный суд Харьковской области не удовлетворил жалобу участника смертельного ДТП на Сумской Геннадия Дронова по решению держать его под стражей.