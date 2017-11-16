Кровавое ДТП в Харькове: на следственный эксперимент доставили Дронова
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Харькове на перекрестке ул. Сумской - пер. Мечникова, где произошла смертельная ДТП проводят следственный эксперимент с участием второго участника ДТП Геннадия Дронова, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, Дронова привезли на место трагического происшествия для проведения следственного эксперимента.
На месте происшествия находится Дронов вместе со своим адвокатом Сергеем Перепелицей, а также присутствует защитница виновницы ДТП Елены Зайцевой Юлия Козырь.
Сама Зайцева не явилась на проведение следственного эксперимента.
Подобное следственное действие проводится уже в третий раз, но пока результаты остаются неизвестными.
Как сообщал УНН, Апелляционный суд Харьковской области не удовлетворил жалобу участника смертельного ДТП на Сумской Геннадия Дронова по решению держать его под стражей.