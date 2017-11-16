Апеляція у справі смертельної ДТП у Харкові: Дронова залишили під арештом до 19 грудня

За словами кореспондента, щойно завершився розгляд апеляційної скарги сторони захисту Генадія Дронова — фігуранта трагічної харківської ДТП.

Сам Дронов у судовій залі присутнім не був, з суддею він спілкувався за допомогою відеозв‘язку із СІЗО.

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Підтримати підозрюваного цього разу прийшли активісти із плакатами “ФріДронов”, які назвались членами організації “Справедливий суд”.

Сам Дронов через Skype сказав, що почувається погано, але за медичною допомогою у СІЗО не звертався. Під час засідання він навіть розплакався і попередив, що якщо міру запобіжного заходу не змінять — він оголосить сухе голодування. Проте суд не задовольнив скаргу адвокатів Дронова і лишив підозрюваного до 19 грудня під арештом.

Нагадаємо, за інформацією Національної поліції України, автомобіль в’їхав у групу людей, що стояли на тротуарі в очікуванні зеленого світла світлофора. 5 людей загинули на місці, 26 жовтня в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги, не приходячи до тями, померла ще одна постраждала.