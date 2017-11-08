Другого учасника смертельної ДТП у Харкові Г.Дронова взяли під варту

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ХАРКІВ-КИЇВ. 8 листопада УНН. Суддя Київського районного суду м.Харкова задовольнила клопотання прокуратури про обрання другому учаснику смертельної ДТП у Харкові Геннадію Дронову запобіжного заходу, передає коресподент УНН.

Суддя Київського районного суду м.Харкова Н.Єфименко розглянула докази наведені сторонами та відправилася до нарадчої кімнати для прийняття рішення.

Після повернення до зали суду Н.Єфименко зачитала рішення, яким задовольнила клопотання прокуратури про обрання підозрюваному Г.Дронову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 42 доби без можливості застави.

Як повідомляв УНН, в ході судового засідання сторона захисту подала клопотання про відвід судді, яке не було задоволено.

В свою чергу прокурор подав на розгляд висновки судово-медичної експертизи, які ставлять під сумнів інформацію про тяжкий стан підозрюваного.

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