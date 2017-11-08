Второго участника смертельной ДТП в Харькове Г.Дронова взяли под стражу
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 8 ноября УНН. Судья Киевского районного суда Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании второму участнику смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову меры пресечения — взятия под стражу, передает корресподент УНН.
Судья Киевского районного суда Харькова Н.Ефименко рассмотрела доказательства приведены сторонами и отправилась в совещательную комнату для принятия решения.
По возвращении в зал суда Н.Ефименко зачитала решение, которым удовлетворила ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемому Г.Дронову меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 42 суток без возможности залога.
Как сообщал УНН, в ходе судебного заседания сторона защиты подала ходатайство об отводе судьи, которое не было удовлетворено.
В свою очередь прокурор подал на рассмотрение выводы судебно-медицинской экспертизы , которые ставят под сомнение информацию о тяжелом состоянии подозреваемого.