Второго участника смертельной ДТП в Харькове Г.Дронова взяли под стражу

Судья Киевского районного суда Харькова Н.Ефименко рассмотрела доказательства приведены сторонами и отправилась в совещательную комнату для принятия решения.

По возвращении в зал суда Н.Ефименко зачитала решение, которым удовлетворила ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемому Г.Дронову меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 42 суток без возможности залога.

Как сообщал УНН, в ходе судебного заседания сторона защиты подала ходатайство об отводе судьи, которое не было удовлетворено.

В свою очередь прокурор подал на рассмотрение выводы судебно-медицинской экспертизы , которые ставят под сомнение информацию о тяжелом состоянии подозреваемого.