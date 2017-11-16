Апелляция по делу смертельного ДТП в Харькове: Дронова оставили под арестом до 19 декабря

По словам корреспондента, только что завершилось рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты Геннадия Дронова - фигуранта трагической харьковской ДТП.

Сам Дронов в зале не присутствовал, с судьей он общался по видеосвязи из СИЗО.

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Поддержать подозреваемого на этот раз пришли активисты с плакатами "ФриДронов", которые назвались членами организации "Справедливый суд".

Сам Дронов через Skype сказал, что чувствует себя плохо, но за медицинской помощью в СИЗО не обращался. Во время заседания он даже расплакался и предупредил, что если меру пресечения не изменят - он объявит сухую голодовку. Однако суд не удовлетворил жалобу адвокатов Дронова и оставил подозреваемого до 19 декабря под арестом.

Напомним, по информации Национальной полиции Украины, автомобиль въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, 26 октября в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи, не приходя в сознание, скончалась еще одна пострадавшая.