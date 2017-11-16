Апелляция по делу смертельного ДТП в Харькове: Дронова оставили под арестом до 19 декабря

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14660 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 28961 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 36138 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35532 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100206 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88082 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97520 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124604 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115902 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Апелляция по делу смертельного ДТП в Харькове: Дронова оставили под арестом до 19 декабря

Апелляция по делу смертельного ДТП в Харькове: Дронова оставили под арестом до 19 декабря

Киев  •  УНН

 • 13530 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Апелляционный суд Харьковской области не удовлетворил жалобу участника смертельного ДТП на Сумской Геннадия Дронова по решению держать его под стражей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Апелляционного суда Харьковской области.

По словам корреспондента, только что завершилось рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты Геннадия Дронова - фигуранта трагической харьковской ДТП.

Сам Дронов в зале не присутствовал, с судьей он общался по видеосвязи из СИЗО.

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Поддержать подозреваемого на этот раз пришли активисты с плакатами "ФриДронов", которые назвались членами организации "Справедливый суд".

Сам Дронов через Skype сказал, что чувствует себя плохо, но за медицинской помощью в СИЗО не обращался. Во время заседания он даже расплакался и предупредил, что если меру пресечения не изменят - он объявит сухую голодовку. Однако суд не удовлетворил жалобу адвокатов Дронова и оставил подозреваемого до 19 декабря под арестом.

Напомним, по информации Национальной полиции Украины, автомобиль въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, 26 октября в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи, не приходя в сознание, скончалась еще одна пострадавшая.

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