Родители пострадавшей в ДТП в Харькове о состоянии дочери: "Она заново учится всему"

В результате ДТП Ксения получила множественные травмы: тяжелая черепно-мозговая травма, многочисленные переломы, разрыв внутренних органов. Впереди — долгое время реабилитации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП в Харькове: беременную потерпевшую вывели из комы.

“В декабре примерно будет операция — у Оксаночки тяжелая травма таза. Весной пластическая операция. Она заново учится всему. Врачи говорят, что ей долгое время нельзя будет работать на компьютере. А на полное восстановление уйдет не менее двух лет”, — сквозь слезы говорит мать Ксении Ольга Берченко.

Семья Берченко до сих пор не может поверить в случившееся горе — смерть зятя и младшей дочери. Долгое время родители не сообщали Ксении о смерти мужа и сестры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуроры сомневаются в диагнозе Дронова.

“Мы не говорили ей долго ... потом собрали всех близких, подругу ее лучшую из Киева привезли, Юру (парень умершей сестры Дианы — ред.). Врачей предупредили, они знали, что мы ей скажем, завотделением держал все под личным контролем, в палату врачи заходили время от времени — проверяли ее состояние. Мы не рассказали Оксаночке подробностей, ей их знать на данный момент ни к чему”, — рассказывает отец Ксении Игорь Берченко.

Все время с момента ДТП семья Берченко, буквально, живет в больнице. Домой родители наведываются только чтобы искупаться, переодеться и приготовить для теперь уже единственной дочери диетическую пищу. Мать приходит к Ксюше с утра, отец — вечером, ночует с дочерью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельное ДТП в Харькове: Дронова оставили под арестом до 19 декабря.

“Оксаночка до сих пор утверждает: „Как я буду без Сашеньки? Как я буду без Дианочки своих?“. Понимаете, они с Сашенькой дышали друг другом, а с Дианочкой были не только родными сестрами, но и лучшими подружками. Дианочку и Саша сестренкой называл. Оксане эмоции мешают выразить больничные стены, здесь она пока сдерживается. Но по ночам лежит, уставившись в потолок ... смотрю: слеза покатилась — вторая, всхлипывает”, — продолжает Игорь Берченко.

Между тем, в четверг на прошлой неделе на месте аварии прошел следственный эксперимент с участием ключевых свидетелей и Геннадия Дронова. Такой же точно, только две недели назад, следствие проводило и с участием Елены Зайцевой. Результаты и подробности экспериментов правоохранители не обнародуют.