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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 15943 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 30342 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 37330 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 36583 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100337 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 88478 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97806 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Родители пострадавшей в ДТП в Харькове о состоянии дочери: "Она заново учится всему"

Родители пострадавшей в ДТП в Харькове о состоянии дочери: "Она заново учится всему"

Киев  •  УНН

 • 33931 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. В больнице скорой неотложной помощи Ксения Евтеева лежит после страшного ДТП уже больше месяца. За это время без нее похоронили ее мужа и родную младшую сестру. Самой же Ксении родители все время говорили, что она оказалась в больнице из-за того, что упала с лестницы, муж в заграничной командировке, а сестра в гостях у парня в Днепре. Но полторы недели назад девушке сказали правду. Корреспонденту УНН удалось пообщаться с родителями 27-летней Ксении.

В результате ДТП Ксения получила множественные травмы: тяжелая черепно-мозговая травма, многочисленные переломы, разрыв внутренних органов. Впереди — долгое время реабилитации.

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“В декабре примерно будет операция — у Оксаночки тяжелая травма таза. Весной пластическая операция. Она заново учится всему. Врачи говорят, что ей долгое время нельзя будет работать на компьютере. А на полное восстановление уйдет не менее двух лет”, — сквозь слезы говорит мать Ксении Ольга Берченко.

Семья Берченко до сих пор не может поверить в случившееся горе — смерть зятя и младшей дочери. Долгое время родители не сообщали Ксении о смерти мужа и сестры.

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“Мы не говорили ей долго ... потом собрали всех близких, подругу ее лучшую из Киева привезли, Юру (парень умершей сестры Дианы — ред.). Врачей предупредили, они знали, что мы ей скажем, завотделением держал все под личным контролем, в палату врачи заходили время от времени — проверяли ее состояние. Мы не рассказали Оксаночке подробностей, ей их знать на данный момент ни к чему”, — рассказывает отец Ксении Игорь Берченко.

Все время с момента ДТП семья Берченко, буквально, живет в больнице. Домой родители наведываются только чтобы искупаться, переодеться и приготовить для теперь уже единственной дочери диетическую пищу. Мать приходит к Ксюше с утра, отец — вечером, ночует с дочерью.

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“Оксаночка до сих пор утверждает: „Как я буду без Сашеньки? Как я буду без Дианочки своих?“. Понимаете, они с Сашенькой дышали друг другом, а с Дианочкой были не только родными сестрами, но и лучшими подружками. Дианочку и Саша сестренкой называл. Оксане эмоции мешают выразить больничные стены, здесь она пока сдерживается. Но по ночам лежит, уставившись в потолок ... смотрю: слеза покатилась — вторая, всхлипывает”, — продолжает Игорь Берченко.

Между тем, в четверг на прошлой неделе на месте аварии прошел следственный эксперимент с участием ключевых свидетелей и Геннадия Дронова. Такой же точно, только две недели назад, следствие проводило и с участием Елены Зайцевой. Результаты и подробности экспериментов правоохранители не обнародуют.

Украинские Национальные Новости

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