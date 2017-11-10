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ДТП у Харкові: вагітну потерпілу вивели із коми

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ХАРКІВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Пацієнтку вивели зі стану штучного сну та перевели із реанімації до звичайної палати гінекологічного відділення ОКЛ. Про стан здоров'я потерпілих розповіла в.о. начальника Управління охорони здоров'я Харківської ОДА Галина Сіроштан, передає кореспондент УНН.

“У лікарнях зараз залишаються три постраждалі у ДТП... В обласній клінічній лікарні проходять лікування дві пацієнтки. Стан вагітної жінки покращився, вона вже в свідомості, дихає самостійно та намагається сідати. Її перевели з реанімаційного відділення до гінекології. Дитина теж розвивається нормально”, — повідомила Галина Сіроштан.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лікарі розповіли про стан вагітної жінки, яка постраждала у ДТП в Харкові

Нагадаємо, аварія на вул. Сумській сталася близько 20:45 18 жовтня. За інформацією Національної поліції України, автомобіль в’їхав у групу людей, що стояли на тротуарі в очікуванні зеленого світла світлофора. 5 людей загинули на місці, 26 жовтня в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги, не приходячи до тями, померла ще одна постраждала.

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