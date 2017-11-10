ДТП у Харкові: вагітну потерпілу вивели із коми

“У лікарнях зараз залишаються три постраждалі у ДТП... В обласній клінічній лікарні проходять лікування дві пацієнтки. Стан вагітної жінки покращився, вона вже в свідомості, дихає самостійно та намагається сідати. Її перевели з реанімаційного відділення до гінекології. Дитина теж розвивається нормально”, — повідомила Галина Сіроштан.

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Нагадаємо, аварія на вул. Сумській сталася близько 20:45 18 жовтня. За інформацією Національної поліції України, автомобіль в’їхав у групу людей, що стояли на тротуарі в очікуванні зеленого світла світлофора. 5 людей загинули на місці, 26 жовтня в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги, не приходячи до тями, померла ще одна постраждала.