ДТП в Харькове: беременную потерпевшую вывели из комы

"В больницах сейчас остаются три пострадавшие в ДТП ... В областной клинической больнице проходят лечение две пациентки. Состояние беременной женщины улучшилось, она уже в сознании, дышит самостоятельно и пытается садиться. Ее перевели из реанимационного отделения в гинекологию. Ребенок тоже развивается нормально", - сообщила Галина Сироштан.

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Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20:45 18 октября. По информации Национальной полиции Украины, автомобиль въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, 26 октября в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи, не приходя в сознание, скончалась еще одна пострадавшая.