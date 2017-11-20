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ДТП у Харкові: поліції залишилось провести 8 експертиз

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Розслідування резонансної смертельної ДТП на вул.Сумській у Харкові знаходиться на фінальній стадії. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

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“Під час розслідування кримінального провадження встановлено більше 30 свідків події, усі їх свідчення опрацьовані. Слідчими також вивчено відео з камер спостереження та алгоритм роботи світлофорів на перехресті. Наразі залишилось провести близько 8 експертиз”, — зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Харківській області Олександр Умніков.

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У поліції також зазначили, що планують направити до суду матеріали кримінального провадження вже на прикінці листопада.

Нагадаємо, 16 листопада було проведено слідчий експеримент за участі ключових свідків та другого підозрюваного у справі Генадія Дронова. Такий самий експеримент відбувся двома тижнями раніше за участі Олени Зайцевої.

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