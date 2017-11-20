ДТП в Харькове: полиции осталось провести 8 экспертиз

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“В ходе расследования уголовного производства установлены более 30 свидетелей происшествия, все их показания проработаны. Следователями также изучено видео с камер наблюдения и алгоритм работы светофоров на перекрестке. Сейчас осталось провести около 8 экспертиз”, — отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУ НП в Харьковской области Александр Умников.

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В полиции также отметили, что планируют направить в суд материалы уголовного производства уже в конце ноября.

Напомним, 16 ноября был проведен следственный эксперимент с участием ключевых свидетелей и второго подозреваемого по делу Геннадия Дронова. Такой же эксперимент состоялся двумя неделями ранее с участием Елены Зайцевой.