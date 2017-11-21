Еще одну пострадавшую в результате ДТП в Харькове выписали из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Пострадавшую в резонансном ДТП в Харькове, которая потеряла в результате трагедии сестру и мужа, Оксану Евтееву выписали из больницы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес, передает УНН.
“Сегодня Оксана выписывается из больницы скорой и неотложной помощи. Девушке пока нельзя вставать, процесс реабилитации еще не завершен. Но постоянного наблюдения врачей Оксана больше не нуждается”, — говорится в заметке городского главы Харькова.
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Напомним, жертвами ДТП стали муж и сестра Оксаны. Муж погиб на месте происшествия, сестра умерла после недели в больнице.
Как сообщал УНН, двое подозреваемых по этому делу, Геннадий Дронов и Елена Зайцева, сейчас находятся под стражей.
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