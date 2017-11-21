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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34023 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 54703 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63192 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66833 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57608 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97000 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100565 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Еще одну пострадавшую в результате ДТП в Харькове выписали из больницы

Еще одну пострадавшую в результате ДТП в Харькове выписали из больницы

Киев  •  УНН

 • 11391 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Пострадавшую в резонансном ДТП в Харькове, которая потеряла в результате трагедии сестру и мужа, Оксану Евтееву выписали из больницы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес, передает УНН.

“Сегодня Оксана выписывается из больницы скорой и неотложной помощи. Девушке пока нельзя вставать, процесс реабилитации еще не завершен. Но постоянного наблюдения врачей Оксана больше не нуждается”, — говорится в заметке городского главы Харькова.

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Напомним, жертвами ДТП стали муж и сестра Оксаны. Муж погиб на месте происшествия, сестра умерла после недели в больнице.

Как сообщал УНН, двое подозреваемых по этому делу, Геннадий Дронов и Елена Зайцева, сейчас находятся под стражей.

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