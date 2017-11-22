Поліція почала розслідування смертельної ДТП на Дніпропетровщині

Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля був 30-річний чоловік, а не підліток, як повідомлялося раніше.

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“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)”, — повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, внаслідок аварії загинуло четверо осіб. Ще одного пасажира у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

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