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Поліція почала розслідування смертельної ДТП на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій загинуло четверо людей, серед яких підлітки. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля був 30-річний чоловік, а не підліток, як повідомлялося раніше.

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“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)”, — повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, внаслідок аварії загинуло четверо осіб. Ще одного пасажира у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

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