На Рівненщині внаслідок ДТП загинула людина, ще двоє в лікарні

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Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Поліція повідомила подробиці смертельної аварії в селі Зелений Гай Дубенського району. Сьогодні зранку там зіткнулися легковик ВАЗ і вантажівка “DAF”, передає кореспондент УНН.

У ДТП загинула 46-річна жителька Дубенського району, ще двох осіб госпіталізували.

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Слідчі встановили, що 25-річний мешканець села Переросля, керуючи автомобілем “ВАЗ”, рухався зі сторони міста Дубно в напрямку обласного центру. В селі Зелений Гай водій легковика не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив зіткнення на смузі зустрічного руху з вантажівкою “DAF”.

Унаслідок зіткнення 46-річна пасажирка “ВАЗа” від отриманих травм загинула. Ще одну пасажирку легковика, 23-річну дівчину, госпіталізували в лікарню. Водій отримав струс мозку та забої.

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За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, через цю ДТП біля Рівного утворився кількакілометровий затор.

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