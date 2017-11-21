В Ровенской области в результате ДТП погиб человек, еще двое в больнице

В ДТП погибла 46-летняя жительница Дубенского района, еще двух человек госпитализировали.

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Следователи установили, что 25-летний житель села Переросля, управляя автомобилем “ВАЗ” двигался со стороны города Дубно в направлении областного центра. В селе Зеленый Гай водитель легковушки не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение на полосе встречного движения с грузовиком “DAF”.

В результате столкновения 46-летняя пассажирка “ВАЗа” от полученных травм погибла. Еще одну пассажирку легковушки, 23-летнюю девушку, госпитализировали в больницу. Водитель получил сотрясение мозга и ушибы.

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По факту смертельной ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, из-за этого ДТП возле Ровно образовалась многокилометровая пробка.