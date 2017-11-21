Внаслідок ДТП в Одеській області загинуло двоє людей

Як з’ясувалось, водій легкового автомобіля “ВАЗ 2106” не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем “Volvo 420”.

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"В результаті ДТП водій легковика та пасажир загинули на місці. Підрозділом ДСНС надана допомога по вилученню тіл загиблих з понівеченого автомобіля. Причина смерті встановлюються",- йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, з початку року внаслідок ДТП в Україні загинуло понад 3 тисячі осіб.

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