В результате ДТП в Одесской области погибли два человека

Как выяснилось, водитель легкового автомобиля “ВАЗ 2106” не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем “Volvo 420”.

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“В результате ДТП водитель легковушки и пассажир погибли на месте. Подразделением ГСЧС оказана помощь по извлечению тел погибших из искореженного автомобиля. Причина смерти устанавливается”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала года в результате ДТП в Украине погибло более 3 тысяч человек.

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