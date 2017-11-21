В результате ДТП в Одесской области погибли два человека

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23531 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 74164 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 78079 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 95822 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 97826 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 73950 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101383 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101228 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
В результате ДТП в Одесской области погибли два человека

В результате ДТП в Одесской области погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 11916 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Кодымском районе Одесской области на трассе “Кодыма-Балта” произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как выяснилось, водитель легкового автомобиля “ВАЗ 2106” не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем “Volvo 420”.

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“В результате ДТП водитель легковушки и пассажир погибли на месте. Подразделением ГСЧС оказана помощь по извлечению тел погибших из искореженного автомобиля. Причина смерти устанавливается”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала года в результате ДТП в Украине погибло более 3 тысяч человек.

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