В результате ДТП в Одесской области погибли два человека
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Кодымском районе Одесской области на трассе “Кодыма-Балта” произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Как выяснилось, водитель легкового автомобиля “ВАЗ 2106” не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем “Volvo 420”.
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“В результате ДТП водитель легковушки и пассажир погибли на месте. Подразделением ГСЧС оказана помощь по извлечению тел погибших из искореженного автомобиля. Причина смерти устанавливается”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с начала года в результате ДТП в Украине погибло более 3 тысяч человек.
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