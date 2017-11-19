Дві людини загинули у ДТП на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Лобове зіткнення позашляховика “Mitsubishi” та легкового автомобіля “Dacia” сталося сьогодні вранці поблизу Слов’янська на автодорозі “Київ — Довжанський”, передає УНН.
“31 — річний водій та 52-річний пасажир „Dacia“ загинули на місці, водій та пасажир позашляховика госпіталізовані до лікарні”, — повідомляють у прес-службі Слов’янського відділу поліції.
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Наразі встановлюються деталі смертельного ДТП.
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