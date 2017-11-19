Автобус із заробітчанами перекинувся на Закарпатті, є постраждалі

“На автодорозі Мукачево-Рогатин біля села Залужжя злетів з траси й перекинувся в кювет мікроавтобус „Меrсеdеs Sрrіntеr“. Керував ним мешканець с. Драгово Хустського району. Водій віз за кордон групу заробітчан. На слизькій від дощу трасі не впорався з керуванням, і машина злетіла в кювет”, — йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП в травматології Мукачівської лікарні опинилися четверо жінок-пасажирів мікроавтобуса, жительки міста Тячів, сіл Драгово і Рокосово Хустського району. Лікарі діагностували в них переломи, вивихи та забої.

Поліція Мукачівського району розпочала за даним фактом кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Машину затримано на спецмайданчик поліції. Всі обставини автопригоди з’ясовують слідчі. Наразі відомо, що водій був тверезий.