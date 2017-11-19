Авто із військовими перекинулось на Запоріжжі, є жертва
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Запоріжжі у ДТП потрапили військові. Один з них загинув, другого діставали рятувальники. Про це кореспонденту УНН повідомила начальник відділу коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області Катерина Людвік.
Подія сталась у Шевченківському районі міста.
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Поки що деталі обставини невідомі. На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП.
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