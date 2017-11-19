Авто із військовими перекинулось на Запоріжжі, є жертва

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Запоріжжі у ДТП потрапили військові. Один з них загинув, другого діставали рятувальники. Про це кореспонденту УНН повідомила начальник відділу коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області Катерина Людвік.