Авто із військовими перекинулось на Запоріжжі, є жертва

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Запоріжжі у ДТП потрапили військові. Один з них загинув, другого діставали рятувальники. Про це кореспонденту УНН повідомила начальник відділу коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області Катерина Людвік.

Подія сталась у Шевченківському районі міста.

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Поки що деталі обставини невідомі. На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП.

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