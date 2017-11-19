Авто с военными перевернулось в Запорожье, есть жертва

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Запорожье в ДТП попали военные. Один из них погиб, второго извлекли спасатели. Об этом корреспонденту УНН сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Екатерина Людвик.