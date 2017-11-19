Авто с военными перевернулось в Запорожье, есть жертва
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Запорожье в ДТП попали военные. Один из них погиб, второго извлекли спасатели. Об этом корреспонденту УНН сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Екатерина Людвик.
Событие произошло в Шевченковском районе города.
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Пока детали происшествия неизвестны. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУНП.
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