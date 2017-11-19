Два человека погибли в ДТП в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Лобовое столкновение внедорожника "Mitsubishi" и легкового автомобиля "Dacia" произошло сегодня утром близ Славянска на автодороге "Киев - Довжанский", передает УНН.
"31 - летний водитель и 52-летний пассажир" Dacia "погибли на месте, водитель и пассажир внедорожника госпитализированы в больницу", - сообщают в пресс-службе Славянского отдела полиции.
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Устанавливаются детали смертельного ДТП.
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