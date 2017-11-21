Водій на Чернігівщині збив насмерть жінку з двома дітьми

У понеділок 20 листопада близько 19 години в населеному пункті на трасі "Київ-Чернігів" автомобіль збив трьох людей, які загинули.

"Попередньо встановлено, що житель Козелецького району, рухаючись зі сторони Києва на автомобілі "Фольксваген-кадді", на частково освітленій ділянці населеного пункту скоїв наїзд на місцеву жінку з двома малолітніми дітьми. Всі троє постраждалих загинули. За попередньою інформацією, водій тверезий", - повідомили у поліції.

На місці автопригоди працюють слідчі та експерти. За фактом загибелі людей відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водій затриманий.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині вантажний поїзд насмерть збив чоловіка.