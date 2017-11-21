Водитель в Черниговской области сбил насмерть женщину с двумя детьми

В понедельник, 20 ноября около 19 часов в населенном пункте на трассе "Киев-Чернигов" автомобиль сбил трех человек, которые погибли.

"Предварительно установлено, что житель Козелецкого района, двигаясь со стороны Киева на автомобиле "Фольксваген-Кадди", на частично освещенном участке населенного пункта совершил наезд на местную женщину с двумя малолетними детьми. Все трое пострадавших погибли. По предварительной информации, водитель трезвый", - сообщили в полиции.

На месте ДТП работают следователи и эксперты. По факту гибели людей открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Водитель задержан.

Как сообщал УНН, на Житомирщине грузовой поезд насмерть сбил мужчину.