На Житомирщині вантажний поїзд насмерть збив чоловіка

"Попередньо встановлено, що близько 22.00 на 31 км залізничної дороги «Бердичів-Шепетівка», поблизу вул. Соснової м. Бердичева, вантажний потяг, рухаючись зі сторони м. Шепетівки в напрямку м. Козятина, смертельно травмував невідомого чоловіка", - повідомили у поліції.

За словами машиніста, при появі людини на коліях, він одразу застосував екстренне гальмування, втім потяг зупинився лише через 500 метрів від місця події. Від отриманих травм невідомий чоловік загинув на місці події.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 (Порушення правил безпеки або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Триває встановлення особи загиблого та усіх обставин події.

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