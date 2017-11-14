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На Житомирщині вантажний поїзд насмерть збив чоловіка

На Житомирщині вантажний поїзд насмерть збив чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Житомирській області товарний поїзд насмерть збив чоловіка у районі міста Бердичева. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН

"Попередньо встановлено, що близько 22.00 на 31 км залізничної дороги «Бердичів-Шепетівка», поблизу вул. Соснової м. Бердичева, вантажний потяг, рухаючись зі сторони м. Шепетівки в напрямку м. Козятина, смертельно травмував невідомого чоловіка", - повідомили у поліції. 

За словами машиніста, при появі людини на коліях, він одразу застосував екстренне гальмування, втім потяг зупинився лише через 500 метрів від місця події. Від отриманих травм невідомий чоловік загинув на місці події.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 (Порушення правил безпеки або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Триває встановлення особи загиблого та усіх обставин події.

Як повідомляв УНН, на столичному проспекті Науки поїзд насмерть збив дівчину.

Українські Національні Новини

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