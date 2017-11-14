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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В Житомирской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Житомирской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Киев  •  УНН

 • 11086 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Житомирской области товарный поезд насмерть сбил мужчину в районе города Бердичева. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области, передает УНН.

"Предварительно установлено, что около 22.00 на 31 км железной дороги "Бердичев-Шепетовка", вблизи ул. Сосновой м. Бердичева, грузовой поезд, двигаясь со стороны г.. Шепетовки в направлении. Козятина, смертельно травмировал неизвестного мужчины", - сообщили в полиции.

По словам машиниста, при появлении человека на путях, он сразу применил экстренное торможение, однако поезд остановился лишь через 500 метров от места происшествия. От полученных травм неизвестный мужчина погиб на месте происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление личности погибшего и всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНН, на столичном проспекте Науки поезд насмерть сбил девушку.

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