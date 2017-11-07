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На столичному проспекті Науки поїзд насмерть збив дівчину

На столичному проспекті Науки поїзд насмерть збив дівчину

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Смертельна НП сталась на столичному проспекті Науки. На переїзді поїзд збив дівчину, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє портал dtp.kiev.ua, передає УНН.

Жахлива НП сталась на залізничному переїзді, що на проспекті Науки в Києві.

Молода дівчина намагалась перебігти переїзд при закритому шлагбаумі.

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Зазначається, що удар прийшовся на тулуб і наніс травми не поєднуванні з життя.

На місці працює поліція та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, на залізничному вокзалі у Лубнах 5 листопада вранці через необережність матері вантажний потяг збив 11-річну дівчину.

 

 

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