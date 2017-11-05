На Полтавщині потяг збив 11-річну дівчину

"Мати наразила 11-річну доньку на страшну небезпеку. Вона вирішила перейти у невстановленому місці колію, на якій стояв вантажний поїзд. Мати з донькою підлізли під вагон. Коли поїзд рушив, дівчинка вискочити з-під вагона не встигла", - йдеться у повідомленні.

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Через порушення правил безпеки на залізничному транспорті дівчинка зазнала тяжкої травми - ампутацію ступні. Мати свої дії пояснила тим, що поспішала на електропоїзд.

До місця події прибули поліція та швидка допомога.

Як писав УНН, потяг насмерть збив чоловіка на Донеччині.