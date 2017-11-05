На Полтавщині потяг збив 11-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На залізничному вокзалі у Лубнах 5 листопада вранці через необержність матері вантажний потяг збив 11-річну дівчину, про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці, передає УНН.
"Мати наразила 11-річну доньку на страшну небезпеку. Вона вирішила перейти у невстановленому місці колію, на якій стояв вантажний поїзд. Мати з донькою підлізли під вагон. Коли поїзд рушив, дівчинка вискочити з-під вагона не встигла", - йдеться у повідомленні.
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Через порушення правил безпеки на залізничному транспорті дівчинка зазнала тяжкої травми - ампутацію ступні. Мати свої дії пояснила тим, що поспішала на електропоїзд.
До місця події прибули поліція та швидка допомога.
Як писав УНН, потяг насмерть збив чоловіка на Донеччині.