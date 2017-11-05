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На Полтавщині потяг збив 11-річну дівчину

На Полтавщині потяг збив 11-річну дівчину

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. На залізничному вокзалі у Лубнах 5 листопада вранці через необержність матері вантажний потяг збив 11-річну дівчину, про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці, передає УНН.

"Мати наразила 11-річну доньку на страшну небезпеку. Вона вирішила перейти у невстановленому місці колію, на якій стояв вантажний поїзд. Мати з донькою підлізли під вагон. Коли поїзд рушив, дівчинка вискочити з-під вагона не встигла", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підлітка в Одесі вдарило струмом на даху потяга

Через порушення правил безпеки на залізничному транспорті дівчинка зазнала тяжкої травми - ампутацію ступні. Мати свої дії пояснила тим, що поспішала на електропоїзд.

До місця події прибули поліція та швидка допомога.

Як писав УНН, потяг насмерть збив чоловіка на Донеччині.

Українські Національні Новини

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