Потяг насмерть збив чоловіка на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 ЖОВТНЯ. УНН. Правоохоронці Бахмуту перевіряють обставини загибелі чоловіка, якого збив потяг. Інцидент стався сьогодні близько 5:00 неподалік залізничної станції Бахмут. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Донецькій області, передає УНН.
Від чергового залізничної станції в бахмутський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що поїзд приміського сполучення наїхав на чоловіка, який від отриманих травм помер.
На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини події.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, 26 жовтня пенсіонерка загинула під колесами потяга на Хмельниччині.