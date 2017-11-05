В Полтавской области поезд сбил 11-летнюю девочку

"Мать подвергла 11-летнюю дочь страшной опасности. Она решила перейти в неустановленном месте колею, на которой стоял грузовой поезд. Мать с дочкой подлезла под вагон. Когда поезд тронулся, девочка выскочить из-под вагона не успела", - говорится в сообщении.

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Из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте девочка получила тяжелую травму - ампутацию ступни. Иметь свои действия объяснила тем, что спешила на электропоезд.

К месту происшествия прибыли полиция и скорая помощь.

Как писал УНН, поезд насмерть сбил мужчину в Донецкой области.