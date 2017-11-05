В Полтавской области поезд сбил 11-летнюю девочку

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 49080 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115971 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103113 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105899 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104926 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 93326 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104083 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102125 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142894 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116319 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
В Полтавской области поезд сбил 11-летнюю девочку

В Полтавской области поезд сбил 11-летнюю девочку

Киев  •  УНН

 • 11710 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. На железнодорожном вокзале в Лубнах 5 ноября утром из-за неосторожности матери грузовой поезд сбил 11-летнюю девочку, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.

"Мать подвергла 11-летнюю дочь страшной опасности. Она решила перейти в неустановленном месте колею, на которой стоял грузовой поезд. Мать с дочкой подлезла под вагон. Когда поезд тронулся, девочка выскочить из-под вагона не успела", - говорится в сообщении.

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Из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте девочка получила тяжелую травму - ампутацию ступни. Иметь свои действия объяснила тем, что спешила на электропоезд.

К месту происшествия прибыли полиция и скорая помощь.

Как писал УНН, поезд насмерть сбил мужчину в Донецкой области.

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