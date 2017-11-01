Підлітка в Одесі вдарило струмом на даху потяга
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні в Одесі 12-річний підліток отримав 50% опіків тіла. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови ГУ НП в Одеській області Р.Форостяк, передає кореспондент УНН.
“У нас знову надзвичайна подія: підліток 12 років у Суворівському районі міста Одеса заліз на вагони потягу (станція "Сортувальна" Укрзалізниці) та отримав враження струмом контактної підвіски”, — написав Р.Форостяк.
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За його словами, в результаті підліток отримав 50% опіків тіла. На даний момент дитину доставляють каретою швидкої допомоги до опікового центру міської лікарні № 10. Стан підлітка — критичний.
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