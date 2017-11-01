Підлітка в Одесі вдарило струмом на даху потяга

“У нас знову надзвичайна подія: підліток 12 років у Суворівському районі міста Одеса заліз на вагони потягу (станція "Сортувальна" Укрзалізниці) та отримав враження струмом контактної підвіски”, — написав Р.Форостяк.

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За його словами, в результаті підліток отримав 50% опіків тіла. На даний момент дитину доставляють каретою швидкої допомоги до опікового центру міської лікарні № 10. Стан підлітка — критичний.

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