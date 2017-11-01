Подростка в Одессе ударило током на крыше поезда

"У нас опять ЧП: подросток 12 лет в Суворовском районе города Одесса залез на вагоны поезда (станция "Сортировочная" Укрзализныци) и получил поражения током контактной подвески", - написал Р.Форостяк.

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По его словам, в результате подросток получил 50% ожогов тела. На данный момент ребенка доставляют каретой скорой помощи в ожоговый центр городской больницы № 10. Состояние подростка - критическое.

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