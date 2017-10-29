З'явилися подробиці смерті підлітка від удару струмом в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Доступ до приміщення трансформаторної підстанції, на якій підліток отримав смертельний удар струмом, не був обмежений. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, передає УНН.
Р.Форостяк зазначив, що трансформаторна підстанція та охоронна зона по периметру 3 метри належить одному з структурних підрозділів ПАТ Обленерго. В ході невідкладних слідчих дій, правоохоронці вилучили технічну та виробничу документацію, з якої з’ясовані посадові особи відповідальні за технічний стан, безпеку та експлуатацію цього об’єкту.
“Доступ до приміщення підстанції не був обмежений фізично, замки чи інші механічні обмеження були відсутні на момент трагедії, що сталася”, — йдеться у повідомлені Р.Форостяка.
Нагадаємо, вчора ввечері від удару струмом загинув вихованець одного з дитячих будинків Одесси, який нібито намагався врятувати кошеня, що залізло до трансформаторної підстанції.
Як повыдомляв УНН, 27 жовтня від удару струму на Львівщині загинуло двоє людей.