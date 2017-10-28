Від удару струму на Львівщині загинуло двоє людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Поблизу с. Загірочко Жидачівського району, що на Львівщині, біля електричної опори знайшли тіла двох людей. Про це повідомили у профільному департаменті Львівської ОДА, передає УНН.
“Вчора о 22:15 поблизу с. Загірочко Жидачівського району біля електричної опори (лінія 10 кВ), знайдено два тіла: 1984 року народження, житель села Загірочко та 1979 року народження, житель с. Садки”, — повідомили в департаменті.
Попередня причина смерті — ураження електричним струмом.
Нагадаємо, 17 жовтня підлітка на Одещині вбило струмом на даху поїзда.