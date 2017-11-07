На столичном проспекте Науки поезд насмерть сбил девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Смертельная ЧП произошло на столичном проспекте Науки. На переезде поезд сбил девушку, об этом на своей странице в Facebook сообщает портал dtp.kiev.ua, передает УНН.
Ужасная ЧП произошло на железнодорожном переезде, на проспекте Науки, в Киеве.
Молодая девушка пыталась перебежать переезд при закрытом шлагбауме.
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Отмечается, что удар пришелся на туловище и нанес травмы не совместимые с жизнью.
На месте работает полиция и следственно-оперативная группа.
Напомним, на железнодорожном вокзале в Лубнах 5 ноября утром из-за неосторожности матери грузовой поезд сбил 11-летнюю девушку.