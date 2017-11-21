З початку року внаслідок ДТП в Україні загинуло понад 3 тисячі осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Тільки за останню добу в результаті дорожньо-транспортних пригод загинуло 19 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
Загалом протягом року у ДТП загинуло понад 3 тис. чоловік, травмовано майже 30 тис. людей.
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“Тільки за останню добу 19 чоловік загинули в результаті ДТП. Кількість загиблих в ДТП з початку цього року — 3184. Травмовано за цей же період 29932 людини”, — написав на своїй сторінці В.Аброськін.
Також заступник голови Нацполіції звернувся до водіїв з проханням бути уважнішими та дотримуватися правил дорожнього руху.
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