З початку року внаслідок ДТП в Україні загинуло понад 3 тисячі осіб

Загалом протягом року у ДТП загинуло понад 3 тис. чоловік, травмовано майже 30 тис. людей.

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“Тільки за останню добу 19 чоловік загинули в результаті ДТП. Кількість загиблих в ДТП з початку цього року — 3184. Травмовано за цей же період 29932 людини”, — написав на своїй сторінці В.Аброськін.

Також заступник голови Нацполіції звернувся до водіїв з проханням бути уважнішими та дотримуватися правил дорожнього руху.

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