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Під Києвом фура насмерть збила літню жінку

Під Києвом фура насмерть збила літню жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Під Києвом на Одеській трасі фура насмерть збила літню жінку, яка намагалась перебігти дорогу, передає УНН із посиланням на dtp.kiev.ua.

“Смертельна ДТП: фура роздавила стареньку”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ДТП відбулася на 60 кілометрі Одеської траси.

Також повідомляється, що жінка намагалась перебігти дорогу в непередбаченому для цього місці.

Наразі на місці працюють патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, у Києві внаслідок ДТП постраждали діти.

Українські Національні Новини

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