Під Києвом фура насмерть збила літню жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Під Києвом на Одеській трасі фура насмерть збила літню жінку, яка намагалась перебігти дорогу, передає УНН із посиланням на dtp.kiev.ua.
“Смертельна ДТП: фура роздавила стареньку”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що ДТП відбулася на 60 кілометрі Одеської траси.
Також повідомляється, що жінка намагалась перебігти дорогу в непередбаченому для цього місці.
Наразі на місці працюють патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у Києві внаслідок ДТП постраждали діти.