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У Києві зіштовхнулись два легковики, серед постраждалих - діти

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Києві на перехресті вулиць Бальзака та Каштановій сталось ДТП. Серед постраждалих діти, передає УНН із посиланням на повідомлення спільноту dtp.kiev.ua.

"Серйозне ДТП із постраждалими у Києві, на перехресті вулиць Бальзака та Каштановій. Зіткнулися два автомобілі:
Honda і Subaru. Подробиці події на даний момент невідомі", - йдеться у повідомленні.

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За даними спільноти, у Subaru перебували діти, які були госпіталізовані. На місці працюють патрульна поліція, бійці ДСНС, слідчо-оперативна група.

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