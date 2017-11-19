У Києві зіштовхнулись два легковики, серед постраждалих - діти

"Серйозне ДТП із постраждалими у Києві, на перехресті вулиць Бальзака та Каштановій. Зіткнулися два автомобілі:

Honda і Subaru. Подробиці події на даний момент невідомі", - йдеться у повідомленні.

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За даними спільноти, у Subaru перебували діти, які були госпіталізовані. На місці працюють патрульна поліція, бійці ДСНС, слідчо-оперативна група.

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